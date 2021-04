Facebook Marketplace revendique 1 milliard d’utilisateurs

Facebook Marketplace connaît un joli succès avec 1 milliard d’utilisateurs à ce jour. En comparaison, il y a 2,85 milliards d’utilisateurs sur Facebook. Plus d’un tiers profite donc de cette place de marché.

« Nous investissons dans la création de l’avenir du commerce », a déclaré Mark Zuckerberg dans l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers de Facebook pour le premier trimestre de 2021. « Nous avons un long chemin à parcourir pour mettre en place une plateforme commerciale complète à travers nos services. Ce système de commerce moderne va rassembler un certain nombre de domaines dans lesquels nous avons déjà des offres solides, comme les publicités, les outils communautaires et la messagerie, avec des domaines comme les boutiques, la messagerie d’entreprise et les paiements », a-t-il ajouté.

Facebook Marketplace compte donc 1 milliard d’utilisateurs, quatre ans après le lancement de la plateforme qui peut rappeler Le Bon Coin. Aujourd’hui, la place de marché recense plus d’un million de « boutiques », qui sont visitées par plus de 250 millions de personnes chaque mois. Le plus gros morceau reste donc les annonces individuelles.

Comme on peut s’en douter, le Covid-19 a contribué au succès du Facebook Marketplace. De plus en plus de personnes ont décidé de vendre des produits dessus. Mark Zuckerberg l’a d’ailleurs reconnu.