Facebook : 2,85 milliards d’utilisateurs et bénéfice en hausse de 94%

Facebook dévoile qu’il compte désormais 2,85 milliards d’utilisateurs sur sa plateforme. Cela représente une hausse de 10% par rapport à la même période il y a un an. Dans le lot, 1,88 milliard de personnes se connectent tous les jours sur le réseau social.

2,85 milliards d’utilisateurs sur Facebook désormais

Facebook a partagé cette donnée de 2,85 milliards d’utilisateurs à l’occasion de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021. Les résultats sont solides avec un chiffre d’affaires en hausse de 48% à 26,17 milliards de dollars. Les revenus publicitaires ont représenté 97% de cette somme. À ce sujet, David Wehner, le directeur financier de Facebook, révèle qu’il y a eu une augmentation de 30% d’une année sur l’autre du prix moyen par publicité et une augmentation de 12% du nombre de publicités diffusées. Il s’attend à ce que la croissance continue pour le trimestre en cours.

En outre, le bénéfice net a été de 9,50 milliards de dollars cette fois, contre 4,90 milliards de dollars un an plus tôt. Cela représente une hausse de 94%. Le bénéfice par action a été de 3,30 dollars cette fois, contre 1,71 dollar auparavant.

« Nous avons connu un trimestre solide, car nous avons aidé les gens à rester connectés et les entreprises à se développer », a déclaré Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. « Nous continuerons à investir de manière agressive pour offrir des expériences nouvelles et significatives pour les années à venir, notamment dans de nouveaux domaines comme la réalité augmentée et virtuelle, le commerce et l’économie des créateurs », a-t-il ajouté.

À la suite des résultats, l’action de Facebook a été en hausse de 6,15% à la Bourse en post-séance pour atteindre 326 dollars. Cela s’explique par les résultats qui sont supérieurs aux attentes, notamment pour le chiffre d’affaires et le bénéfice par action. Les analystes visaient des revenus de 23,63 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,37 dollars.