Starfield (Bethesda) sortirait bien en exclusivité sur Xbox Series

Starfield serait à priori l’équivalent d’un Elder Scrolls… dans l’espace. Le RPG a été annoncé par Bethesda bien avant le rachat du studio par Microsoft, et depuis, un certain flou règne concernant les machines qui seront capables de faire tourner le titre. Si la sortie sur PC semble quasi acquise, qu’en est-il des consoles ? Pas d’infos non plus sur une date ou période de dispo, au point que l’on pouvait craindre que le jeu ne sorte qu’à la toute fin de vie des Xbox Series.

Pour l’insider Rand al Thor 19, la sortie du jeu se préciserait beaucoup plus vite que prévu, et surtout, Starfield serait « à 100% une exclusivité Xbox » (mais alors, quid de la version PC ?). Le développement du titre serait bien avancé et Microsoft ferait le forcing pour une sortie du jeu en fin d’année. Halo Infinite et Starfield dans la hotte des Xbox Series durant les fêtes, voilà qui aurait tout de même une sacré gueule…