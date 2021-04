Mission réussie pour le petit lanceur européen Vega : le satellite d’observation Pléiades NEO est en orbite

Si aux Etats-Unis, SpaceX surplombe désormais le marché commercial du lancement de satellite, l’Europe n’est pas en reste avec Arianne.. ou bien encore le petit lanceur Vega. Après deux échecs successifs (dont le dernier lié à un mauvais contrôle qualité), Vega est de nouveau dans la course. Le lanceur léger avait été choisi pour placer en orbite 4 satellites d’observation d’Airbus DS, Pléiades NEO. Ce mercredi 28 avril, à 3h50 heure de Paris, Vega s’est élancé du site de tir Guyanais ; 7 minutes plus tard, le premier des 4 satellites Pléiades NEO ainsi que 5 autres satellites au format CubeSat étaient mis en orbite.

La mission VV18 (premier lancement de l’année en Guyane) est donc cette fois un plein succès, une réussite largement due à l’implication d’Arianespace et d’Airbus DS. Outre le satellite d’observation NEO, la mission VV18 a placé en orbite les satellites NorSat-3 (Norvège), BRAVO (Aurora Insight), Eutelsat ELO-Alpha et deux satellites LEMUR de la société Spire. On notera enfin que les satellites Pléiades NEO affichent une résolution maximale de 30 cm par pixels (soit autant que le satellite Worldview-3 de Maxar). La mise en orbite du Pléiades NEO n°4 est prévue pour le mois de juin.