PlayStation Plus mai 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont Battlefield 5)

Sony a présenté la liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en mai 2021 sur PS4 et PS5. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres joueurs. Il permet également d’avoir des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux dans le cloud.

Voici les jeux offerts en mai 2021 avec le PlayStation Plus

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en mai 2021 est Battlefield 5. Ce jeu de tir à la première personne propose de revivre les batailles de la seconde guerre mondiale, avec des décors destructibles et une nouveauté bien dans l’ère du temps pour la franchise : un mode Battle Royale.

Le deuxième titre offert est Wreckfest: Drive Hard. Die Last. Préparez-vous à des accidents monstrueux, des combats acharnés jusqu’à la ligne d’arrivée et des envolées de tôles froissées ! C’est uniquement possible dans Wreckfest, avec sa simulation physique réaliste proposée par le célèbre développeur Bugbear, créateur du FlatOut 1 et 2.

Enfin, le troisième jeu offert en mai 2021 avec le PlayStation Plus est Stranded Deep. Dans cette simulation, il faudra tenter de survivre suite à un naufrage. Vous devrez donc faire en sorte de ne pas finir en pâté pour requin en rejoignant un rivage tropical le temps qu’on vienne vous chercher… si toutefois on vient vous chercher.

Tous les jeux listés ci-dessus pourront être téléchargés sur le PlayStation Store à compter du 4 mai. Ils resteront jouables tant que vous avez un abonnement actif au PlayStation Plus.