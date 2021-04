SFR RED lance une offre fibre 2 Gb/s avec Wi-Fi 6 et décodeur 4K

SFR RED dégaine une nouvelle offre Internet fixe avec un débit jusqu’à 2 Gb/s en fibre. C’est le double de ce qui était proposé jusqu’à présent chez l’opérateur, qui propose toujours ses offres sans engagement.

Internet jusqu’à 2 Gb/s arrive chez SFR RED

L’offre de SFR RED avec 2 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi est disponible au prix de 32€/mois. Elle inclut également la SFR Box 8, qui était jusqu’à présent proposée aux clients de SFR avec engagement. Celle-ci, en place depuis l’été 2019, a l’avantage d’embarquer le Wi-Fi 6. Cela permet d’avoir un débit jusqu’à 1,2 Gb/s sans fil. L’ancienne box (Box Plus) se limitait à 433 Mb/s.

Il y a également un accès à 35 chaînes de télévision et 8 heures d’enregistrement dans le cloud. Ceux qui veulent 100 chaînes peuvent payer un supplément de 4€/mois. Les chaînes sont accessibles via l’application RED TV sur smartphone et tablette (avec possibilité de caster sur le téléviseur). Sinon, il existe un décodeur qui a pour nom Connect TV. Il supporte la 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos et tourne sous Android 9.0. Connect TV embarque par ailleurs le support de Chromecast. Son prix est actuellement de 19€ (à payer au moment de la commande).

Pour ce qui est de la téléphonie, les appels vers les fixes en France et dans plus de 100 pays sont en illimité. Une option à 5€/mois permet d’avoir également les appels illimités vers les mobiles.

L’offre à 32€/mois avec 2 Gb/s pour Internet est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED. Elle est sans engagement.