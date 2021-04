Sailor Moon : le film d’animation débarque sur Netflix (trailer)

Sailor Moon, icone geek des années 90, va bientôt débarquer sur Netflix. Le film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie est déjà sorti au Japon et n’avait jusqu’ici jamais été diffusé à l’international. Le métrage d’origine est composé de deux parties, mais la version proposée sur Netflix fusionnerait les deux chapitres. Le synopsis est aussi sobre qu’une pierre polie : Usagi (Sailor Moon) et sa copine Chibi-Usa font la rencontre de Pegasus durant l’éclipse solaire totale « du siècle ». Le trio se mettra rapidement en quête d’une jeune fille ayant la capacité de briser le sceau du cristal d’or tandis qu’au même moment, des démons tenteront de régner sur la Terre. Résumé ainsi, c’est tout de même assez spécial.



Décliné en anime, séries, goodies, et jeux vidéo, Sailor Moon retourne sur Netflix dans un long métrage d’animation

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie sera diffusé sur Netflix le 3 juin prochain. On mentirait un peu si l’on disait avoir hâte, mais on y jettera tout de même un œil distrait.