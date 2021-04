Google enregistre des profits records grâce à la pub

Alphabet, la maison-mère de Google, a frappé fort au premier trimestre de 2021 avec des profits records. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars. C’était 6,84 milliards de dollars l’année dernière. Autant dire qu’il s’agit d’une sacrée différence.

Un début d’année record pour Google grâce à la pub

Cette hausse significative s’explique par les revenus publicitaires et le cloud. Sur le moteur de recherche de Google, les recettes publicitaires sont passées de 25 à 32 milliards de dollars en un an. Elles ont progressé de 50% sur YouTube, à 6 milliards de dollars. En tout, le groupe a réalisé 55,31 milliards de chiffre d’affaires, soit 34% de plus qu’il y a un an. Le cloud a aussi contribué aux solides performances du groupe : Google Cloud a engrangé plus de 4 milliards de dollars de revenus, contre 2,8 milliards de dollars l’année dernière. Cette activité enregistre toutefois des pertes opérationnelles de 974 millions de dollars.

Google Cloud est le troisième fournisseur de cloud dans le monde, avec 7% des parts de marché fin 2020, loin derrière AWS d’Amazon (31% des dépenses) et Azure de Microsoft (20%), d’après le cabinet Canalys. Dans la publicité en ligne, en revanche, Google reste dominant.

L’action grimpe à la Bourse

« Au cours de l’année écoulée, les internautes se sont tournés vers la recherche de Google et de nombreux services en ligne pour s’informer, se connecter et se divertir », a déclaré Sundar Pichai, le patron d’Alphabet/Google. « Nos services de cloud computing aident les entreprises, grandes et petites, à accélérer leur transformation numérique », a-t-il ajouté. Quant à Ruth Porat, la directrice financière du groupe, elle se dit très satisfaite des résultats financiers.

L’action d’Alphabet a grimpé de 4,24% à 2 388,11 dollars en post-séance à la Bourse. La raison est très simple : les résultats sont nettement meilleurs aux attentes des analystes et aux investisseurs.