Le film Mortal Kombat ne fait pas de quartier au box-office US

Mortal Kombat a réalisé 22,5 millions de dollars de recettes sur son premier week-end d’exploitation aux Etats-Unis. C’est peu dans l’absolu comparativement aux gros scores réalisés par certains blockbusters (avant la pandémie), mais c’est un record pour un film Rated R sorti durant l’épidémie de COVID. On notera en outre que seulement 60% des salles de cinéma ont rouvert leurs portes aux US et que le film est aussi disponible sur HBO Max.



Autant d’éléments de contexte qui mettent un peu mieux en relief le bon démarrage de ce Mortal Kombat. Warner s’attendait à ce que le film de Simon McQuoid réalise des recettes de 15 millions de dollars sur son premier week-end. Cet objectif est donc largement dépassé, peut-être grâce aux 8 premières minutes du film diffusées en accès libre sur YouTube. Ce court extrait était suffisant pour rassurer sur la qualité du métrage, au point d’effacer les souvenirs que l’on pensait malheureusement indélébiles des anciennes adaptations nanardesques de la licence…

Mortal Kombat arrivera en France en VoD le 12 mai prochain. Warner ne s’interdit pas une sortie en salles par la suite.