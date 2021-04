Ingenuity : l’hélico-drone martien dépasse toutes les espérances lors de son troisième vol

Les ingénieurs de la NASA semblent s’muser follement avec Ingenuity. Lors du troisième vol effectué ce dimanche 25 avril, le drone-hélico s’est élevé à une altitude de 5 mètres avant de parcourir 50 mètres à la vitesse maximale de 7,2 km/h (et à la même altitude), puis de revenir vers sa zone de départ. Durant ce vol de 80 secondes (soit 30 secondes de plus que le vol précédent), Ingenuity a donc parcouru en tout et pour tout près d’une centaine de mètres, une distance supérieure même à celle des essais réalisés sur Terre.

Encore plus beau, ce troisième vol d’Ingenuity a été enregistré par la Mastcam-Z de Perseverance (voir ci-dessus) ! L’enregistrement du prochain vol pourrait même avoir… du son ! L’équipe française de l’IRAP (Institut de recherche en astrophysique et planétologie) basée à Toulouse, à qui l’on doit le SuperCam embarquée sur Perseverance, souhaiterait en effet allumer le micro de la cam lors du quatrième vol du drone. La composition particulière de l’atmosphère de Mars pourrait cependant limiter la propagation du son et donc la qualité de l’enregistrement.