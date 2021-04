Le Snapdragon 888 aurait bientôt droit à sa version Pro (ou « Plus »)

Avec le Snapdragon 888, Qualcomm a cassé la routine de la numérotation habituelle de ses processeurs hauts de gamme. Le Snapdragon 888 ne se contente pas d’avoir un nom facile à retenir : il s’agit à l’heure actuelle du processeur mobile le plus rapide du marché… derrière les A14 et M1 d’Apple. La puce de Qualcomm repose sur une architecture Kryo 680 composée d’un Cortex-X1 cadencé à 2,84 GHz, de trois Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz et de quatre Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz. L’affichage graphique (GPU) est assuré par un Adreno 660 et la puce X60 se charge de la communication en 5G. En outre, le Qualcomm AI Engine assure une puissance maximale de 256 tflops. Du lourd donc.

Les différents tests de Bench permettent de situer le 888 dans les eaux des 1,6-1,8 tflops (le A14 émargerait à 2,1 tflops et le M1 à 2,6 tflops). Malgré cette énorme réserve de puissance (surtout sur mobile), Qualcomm plancherait déjà sur une version « Pro » du 888 (Pro en interne… et « Plus » pour la version commerciale, à l’instar du Snapdragon 865 Plus ?). Digital Chat Station, qui rapporte l’info, n’est pas en mesure de préciser les points d’amélioration de cet upgrade, mais l’on peut au moins parier sur une montée en fréquences. Le Snapdragon 888 Pro serait déjà en cours de tests chez certains partenaires du fondeur et le lancement commercial pourrait intervenir durant le troisième trimestre de l’année.

Si l’on fait un parallèle avec ce qui s’est passé pour le XR1 (puce Qualcomm pour la VR adaptée du Snapdragon 865 Plus) le Snapdragon 888 Pro pourrait donc servir de base au prochain XR2. L’Oculus 3 franchira t-il la barrière des 2 tflops en embarquant un hypothétique (mais probable) XR2 ? Voilà qui mettrait le casque VR autonome de Facebook au même niveau de perfs qu’un PSVR…