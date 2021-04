Toyota rachète la division de voitures autonomes de Lyft

Toyota se penche un peu plus sur les voitures autonomes et annonce le rachat de la division de conduite autonome de Lyft. Le prix est de 550 millions de dollars.

Toyota met la fin sur les voitures autonomes de Lyft

L’unité de Lyft dans la voiture autonome, connue sous le nom de Level 5 et comptant 300 employés, sera intégrée à Woven Planet Holdings, une filiale de Toyota qui se consacre à l’innovation. Celle-ci montera une équipe de 1 200 personnes dans les technologies de conduite autonome au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, selon un communiqué. Lyft recevra quelque 550 millions de dollars en numéraire, dont 200 millions de dollars payés d’avance et 350 millions de dollars échelonnés sur cinq ans.

Le rachat de Level 5 marque « le premier accord majeur » de Woven Planet, selon le communiqué. Cette nouvelle entité de Toyota, dont l’activité opérationnelle a commencé début 2021, vise à décloisonner la recherche-développement dans des secteurs liés comme les véhicules autonomes, la robotique et les villes intelligentes. Le chantier de son projet phare, Woven City, a été lancé en février. Cette ville-laboratoire, construite sur le site d’une usine désaffectée de Toyota au pied du mont Fuji au Japon, devra permettre à l’avenir de développer et tester des technologies en vie réelle. D’ici quatre à cinq ans, environ 360 ingénieurs et inventeurs devraient former le premier groupe d’habitants de Woven City.

Ce rachat de la division de conduite autonome de Lyft par Toyota devrait se finaliser au troisième trimestre de 2021. Le constructeur automobile doit obtenir le feu vert des autorités compétentes.