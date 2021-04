Oppo lancerait une balise connectée concurrente de l’AirTag d’Apple

Les AirTags vont-ils lancer une nouvelle tendance technologique ? Quelques jours après l’annonce de la balise connectée d’Apple, un leak apparu sur les réseaux sociaux chinois dévoile un accessoire de même type… mais signé Oppo cette fois ! Forcément, le tracker Oppo serait bien de technologie Ultra Wide Band (UWB) afin de garantir une localisation précise même dans des petits espaces (comme l’intérieur d’une maison). La recharge serait assurée par un port USB-C.

Il est petit, il est rond, il sert de balise connectée, voilà l’AirTag l’Oppo Ultra Wide Band

Pour WCCFTech qui relaie l’info, la balise Oppo fonctionnerait sur sa propre batterie interne et non sur une pile (Apple a fait le choix d’une pile plate CR2032). Reste encore à voir les fonctions rattachées à l’accessoire (si ce dernier existe bel et bien). Sur ce plan, comme sur celui de l’interface, l’AirTag sera sans doute difficile à battre, mais après tout, Oppo n’est pas le premier venu…

La balise d’Oppo semble à première vue bien plus épaisse que l’AirTag