Ingenuity : second vol réussi… et second cliché de Mars, en couleur cette fois

[Article source initial publié le 23/04] La NASA vient de publier le compte rendu du second vol d’Ingenuity au dessus de la surface de Mars. Jeudi dernier, le petit drone-helico a volé durant 51,9 secondes (contre 39,1 secondes le lundi 19 avril), et à plus haute altitude qui plus est (5,2 mètres au dessus du sol martien). La NASA précise aussi que le drone a effectué des mouvements latéraux, ce qui semble indiquer que les ingénieurs ont désormais l’engin « bien en main », condition préalable avant le démarrage de la phase exploratoire.

Durant ce deuxième vol, Ingenuity a aussi capturé son second cliché du sol de la planète rouge (ci-dessus), en couleur cette fois. Sur cette photographie, on aperçoit distinctement les traces laissées par le rover Perseverance ainsi que l’ombre du drone (en bas de l’image). Hormis donc un petit accroc lors du premier démarrage du drone-helico, la NASA réalise pour le moment un carton plein avec sa mission Perseverance…