Nintendo n’est pas intéressé par xCloud sur Switch

Vous espériez profiter de xCloud pour jouer aux jeux Xbox sur votre Nintendo Switch ? Il va falloir penser à un plan B. Nintendo fait savoir qu’il n’est pas intéressé pour proposer le service de cloud gaming de Microsoft. En réalité, il ne veut pas de service de ce type sur sa console, que ce soit Microsoft ou un autre.

xCloud sur la Switch ? Nintendo dit non

David Gibson indique avoir eu l’information de Nintendo directement concernant le refus d’avoir xCloud sur la Switch. « Cela aurait beaucoup de sens », explique l’analyste. « Mais Nintendo m’a dit directement qu’ils ne mettraient pas d’autres services de streaming sur la Switch. Occasion perdue… », ajoute-t-il dans son tweet.

Would make a lot of sense @MatPiscatella , but I have had @Nintendo tell me directly they would not put other streaming services on the Switch. Lost opportunity…… https://t.co/Qbs97Z2Ugn — David Gibson (@gibbogame) April 21, 2021

Microsoft ouvre son service xCloud à de plus en plus de plateformes. Les dernières en date sont les appareils iOS (iPhone et iPad) et les PC sous Windows. Tout cela passe par le navigateur directement avec une web app, plutôt qu’une application. Microsoft aimerait bien lancer son service sur la Switch et les PlayStation. Mais aussi bien Nintendo que Sony ne sont pas intéressés pour accueillir le service de cloud gaming de leur concurrent.

Il est vrai que ce refus de Nintendo peut surprendre. Le groupe japonais et Microsoft semblent être en de bons termes depuis un moment maintenant. De plus, ce serait une jolie expérience pour les joueurs, puisque la Switch n’est clairement pas une console puissante. Le cloud gaming permet d’avoir les jeux qui tournent sur des serveurs, ce qui pourrait être intéressant dans le cas de la Switch. Mais Nintendo dit non… À voir si c’est un non définitif ou si la situation évoluera avec le temps.