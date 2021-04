Les plans fiscaux de Biden ont brusquement fait chuter le cours du Bitcoin

Le vendredi 23 avril, le cours du Bitcoin et des autres cryptomonnaies ont connu une chute importante après que l’administration Biden ait décidé d’augmenter les impôts sur les plus-values. Les rapports de presse du jeudi 22 avril ont effectivement révélé que l’administration Biden compte apporter une série de modifications sur le code fiscal américain. Ces modifications incluent un plan qui va presque doubler les impôts sur les gains en capital à 39,6% pour les personnes gagnant plus d’un million de dollars.

Le Bitcoin s’éloigne encore plus de la barre des 50.000 dollars

Le Bitcoin, qui est la cryptomonnaie la plus populaire à l’heure actuelle, a chuté à 47.555 dollars, sa baisse la plus importante après la chute de 4% à 49.667 dollars au début du mois de mars. Le cours d’autres cryptomonnaies, comme l’Ether et XRP, a également baissé de 3,5% pour la première et 6,7% pour la seconde. Le dogecoin a enregistré une baisse de 20% pour arriver à 0,21 dollars, selon le traqueur de données et de prix CoinGecko.

En tout cas, Reuters rapporte que ces plans fiscaux de Biden secouent l’industrie des cryptomonnaies. Selon Nick Spanos, le fondateur du Bitcoin Center NYC, cette chute était à prévoir. Il déclare qu’ « avec le taux de croissance élevé du prix du bitcoin, les détenteurs de crypto qui ont accumulé des gains seront soumis à cette augmentation fiscale ».

Néanmoins, certains traders et analystes estiment que ces baisses ne seront que temporaires mais d’autres pensent qu’il faudra du temps avant que le cours des cryptomonnaies ne remonte. Selon Don Guo, directeur général de Broctagon Fintech Group, « les investisseurs verront la baisse des prix sur le marché de la cryptographie comme une opportunité d’élargir leur portefeuille en faisant la moyenne de leurs dépenses d’investissement et en achetant des nouvelles actions ».