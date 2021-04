Les troupes pourront désormais compter sur des satellites militaires tactiques

L’entreprise américaine de défense et de sécurité Lockheed Martin vient de dévoiler une nouvelle gamme de satellites militaires tactiques qui fourniront un état précis du champ de bataille en temps réel. En effet, ces satellites ont pour mission d’observer ce qui se passe en temps réel sur terre, en mer et dans le ciel.

Mais ce n’est pas tout. Ces satellites sont organisés en forme de constellation et permettent ainsi de synchroniser les données issues des capteurs des différentes unités de combat où qu’elles soient.

Ces satellites militaires analysent et relayent des données en temps réel

C’est dans un communiqué de presse que Lockheed Martin a dévoilé sa nouvelle gamme de satellites tactiques. Apparemment, ces satellites militaires sont spécialisés en intelligence, surveillance et reconnaissance (ISR). Ils ont la taille d’un réfrigérateur et peuvent peser jusqu’à 1 500 kg. Ils reposent également sur les satellites polyvalents LM 400 et bénéficient d’une infrastructure logicielle qui permet d’agréger différentes plateformes et systèmes de combat. Les données sont directement traitées sur le satellite et renvoyées via des liaisons directes.

En tout cas, cette technologie permettrait aux centres de commandement d’avoir une vue précise des champs de bataille et de découvrir les tactiques ennemies en temps réel. Elle permettrait donc d’accélérer les prises de décision et la neutralisation des cibles. Pour l’heure, Lockheed Martin n’a pas encore dévoilé le nombre de commandes pour ces satellites.