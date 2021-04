L’industrie des cryptomonnaies vise aussi la neutralité carbone !

Actuellement, de plus en plus d’entreprises ambitionne de devenir neutre en carbone à partir de la prochaine décennie. C’est le cas par exemple de Microsoft, de FedEx, de Free et de Polestar. Mais il y a une industrie dont l’initiative n’était pas forcément attendue. Il s’agit de l’industrie de la cryptomonnaie qui a également décidé d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Les cryptomonnaies : une industrie catastrophique pour le climat

En effet, les systèmes blockchain des cryptomonnaies seraient une importante source de pollution mondiale. La raison en est que les centaines de milliers d’ordinateurs à travers le monde qui se livrent au minage dépensent une énergie astronomique. Une étude parue en 2018 avait d’ailleurs estimé que la blockchain est capable de produire des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent augmenter les températures mondiales de 2°C dès 2033.

Face à cette situation, une fondation à but non lucratif, Energy Web Foundation, basée à Zug en Suisse a publié le Crypto Climate Accord. Il s’agit d’un accord sur le climat qui concerne spécifiquement les cryptomonnaies. Cet accord aurait pour objectif de faire que les systèmes blockchain ne fonctionnent qu’avec des énergies renouvelables avant 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

La COP 26 évoquera peut-être le Crypto Climate Accord

Selon le directeur commercial de la fondation, Jesse Morris, cet accord concerne uniquement le secteur privé et aucune demande de subvention publique ne devrait ainsi être faite. Outre l’aspect écologique, la fondation compte également amener plus d’entreprises à investir dans les cryptomonnaies en rendant l’industrie « verte ». Jesse Morris explique effectivement que « si nous pouvons rendre le bitcoin vert, il sera beaucoup plus facile et moins risqué pour d’autres organisations de venir acheter plus de bitcoins ».

Actuellement, une vingtaine d’acteurs auraient déjà rejoint l’organisation dont Ripple et Consensys. D’ailleurs, il serait très probable que la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26), qui se déroulera à Glasgow, en Ecosse du 1er au 13 novembre 2021, aborde le Crypto Climate Accord.