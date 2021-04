Google Chrome va avoir un comparateur de prix sur Android

Google développe en ce moment un comparateur de prix qui sera disponible dans Chrome sur Android. C’est en test dans la version Canary du navigateur, qui est actuellement la v90.

Un comparateur de prix dans Chrome sur Android

Le comparateur de prix dans Chrome s’affiche chez certains utilisateurs, mais pas tout le monde. Il existe toutefois un moyen de forcer son affichage. Il suffit d’entrer chrome://flags/#enable-tab-grid-layout dans la barre d’URL, valider, toucher le menu défilant et choisir l’option « Enabled Price notifications ». La dernière étape consiste à complètement fermer Chrome puis le rouvrir.

Google n’explique pas vraiment comment fonctionne son comparateur. Le groupe indique seulement « Vous recevrez une alerte quand il y a un prix inférieur dans un onglet ouvert ». Mais d’où viennent les données pour la comparaison des prix ? Il n’y a aucune information à ce sujet. Il est possible que ce soit via Google Shopping, mais rien n’est confirmé en l’état. Aussi, il n’existe pas un mécanisme pour ajouter un produit à une liste et être alerté en cas de baisse de prix.

À quand une disponibilité pour tout le monde ? Sachant que c’est en test dans Chrome Canary, il est possible que le système débarque dans la version stable du navigateur dans le courant de l’été.

Google n’est en tout cas pas le seul à s’intéresser à un comparateur de prix. Microsoft Edge intègre déjà son propre système sur ordinateur, et ce depuis le mois d’octobre. Il y a même une fonction qui peut automatiquement ajouter des codes promo.

Au passage, nous pouvons rappeler que KultureGeek dispose de son propre comparateur de prix. Il est disponible à l’adresse kulturegeek.fr/comparateur. Notre outil recense plus de 50 000 produits et vient comparer les prix des produits high-tech.