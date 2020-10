Microsoft Edge va ajouter un comparateur de prix et un outil de capture d’écran

Microsoft Edge va s’améliorer ce mois-ci avec une mise à jour qui va ajouter des nouveautés, dont un comparateur de prix et outil pour réaliser des captures d’écran.

Comparateur de prix

Le comparateur de prix est compatible avec plusieurs commerçants en ligne. L’utilisateur n’a qu’à ajouter un produit qui l’intéresse dans une Collection de Microsoft Edge. Il peut ensuite cliquer sur un bouton dédié qui permet de comparer les prix avec d’autres revendeurs en ligne.

C’est un service assez simple en l’état. Microsoft le réserve aux États-Unis pour commencer. D’autres pays vont être ajoutés à l’avenir. Le comparateur de prix va également prendre en compte les coupons de réduction avec une autre mise à jour.

Outil de capture d’écran

Pour ce qui est de l’outil de capture d’écran, le fonctionnement est très simple. L’utilisateur doit cliquer sur les trois petits points en haut à droite de Microsoft Edge et choisir l’option de capture. Il sélectionne ensuite la portion de la page qu’il veut capturer et valide avec le bouton dédié. À partir de ce moment, il choisit de sauvegarder la capture d’écran ou l’envoyer à un contact.

Le navigateur de Microsoft ajoute aussi une touche de personnalisation avec la possibilité de mettre ses propres photos dans les nouveaux onglets. La gestion des PDF est également améliorée grâce à la nouvelle prise en charge de la table des matières. Cela vous permet de cliquer et de naviguer rapidement vers les différentes sections du fichier PDF au lieu de faire défiler le document. En outre, les Collections vont prendre en charge l’exportation vers Excel, OneNote, Word et Pinterest. Le support pour l’e-mail n’est pas encore au programme, mais c’est prévu pour plus tard.

La mise à jour de Microsoft Edge sera déployée ce mois-ci. Microsoft ajoute que le support pour la synchronisation des onglets et de l’historique en plusieurs appareils arrivera plus tard cet automne.