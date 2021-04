Cyberpunk 2077 : 13,7 millions de ventes en 2020 et 567 millions de dollars malgré les remboursements

C’est un fait acquis : Cyberpunk 2077 a été lancé bien trop vite sur le marché. Ultra buggué sur consoles (à la limite du jouable) et largement améliorable sur PC, le RPG futuriste a énormément déçu lors de sa sortie (même si pour ma part j’y ai pris beaucoup de plaisir sur Stadia). Cette catastrophe technique a obligé Sony à retirer le jeu de son PlayStation Store tandis que CD Projekt finissait par accepter les (nombreuses) demandes de remboursements, sans conditions qui plus est.

Malgré cet Epic Fail, le premier de cette ampleur pour le studio polonais, Cyberpunk 2077 a AUSSI été un énorme succès. CD Projekt RED vient de publier les chiffres pour son année fiscale 2020, et il y a de quoi ouvrir des yeux ronds comme des soucoupes : Cyberpunk 2077 s’est ainsi écoulé à 13,7 millions d’exemplaires sur ses 2 premiers mois de ventes, ce qui est de loin le plus gros score pour le studio à l’origine de The Witcher. Ces ventes massives, essentiellement en numériques (73% du total), ont rapporté pas moins de 567 millions de dollars (remboursements inclus bien sûr) !

Sans surprise au vu des soucis techniques des versions consoles, c’est la version PC jeu qui s’est le plus vendue (56% des ventes), devant la PS4 (28%) et la Xbox One (17%).