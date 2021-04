Starlink : l’internet par satellites sera aussi disponible en mobilité

Starlink dispose désormais de plus de 1300 satellites en orbite. Le réseau internet satellitaire a même démarré sa campagne d’abonnement dans le monde (arrivée en France prévue lors du second semestre) et les premiers retours d’utilisateurs indiquent que les débits se situent entre les 100 et 150 Mo/s, ce qui correspond au bas de la fourchette d’une connexion en fibre.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021