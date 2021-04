PlayStation Plus Video Pass : des films et séries à venir chez Sony

Le PlayStation Plus Video Pass se prépare du côté de Sony. Ce service est brièvement apparu sur le site polonais du groupe, comme l’a repéré VGC. Il devrait permettre d’avoir accès à des films et séries.

Des films/séries avec le PlayStation Plus Video Pass

Les joueurs connaissent déjà le PlayStation Plus. Cet abonnement sert à jouer en ligne sur PS4 et PS5. Il permet également d’avoir des réductions sur le PlayStation Store, les sauvegardes de ses jeux dans le cloud et des jeux offerts chaque mois. En soi, l’offre est très orientée vers les jeux. C’est normal après tout, puisque cela concerne une console de jeu. Voilà maintenant que Sony cherche à l’enrichir.

Le nom PlayStation Plus Video Pass fait bien comprendre qu’il y aura du contenu sous forme de vidéo. Et ce choix est assez malin, sachant que Sony est aussi un studio de cinéma avec de nombreux films dans son catalogue. Le site polonais a notamment mis en avant Venom, Bloodshot et Zombieland.

« Un nouvel avantage disponible pour une durée limitée avec le PlayStation Plus. PS Plus Video Pass est un service d’essai actif du 22.04.21 au 22.04.22. L’avantage de l’abonnement est disponible pour les utilisateurs du PS Plus en Pologne », indiquait le site polonais de Sony, avant le retrait. Au vu des dates, nous aurons peut-être l’officialisation dans quelques heures.

Sony a récemment annoncé que le PlayStation Store va cesser la vente de films et séries, et ce dès le 31 août. Faut-il faire un lien avec cette histoire de PlayStation Plus Video Pass ? Car on imagine bien qu’il y aura un surcoût par rapport à l’abonnement actuel en rapport avec les jeux.