PlayStation Plus avril 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

C’est au tour de Sony de lever le voile sur les jeux PS4/PS5 qui seront offerts en avril 2021 avec le PlayStation Plus. Il y a trois jeux cette fois-ci. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, ses sauvegardes dans le cloud et des remises sur le PlayStation Store.

Listes des jeux offerts en avril 2021 avec le PlayStation Plus

Le premier jeu offert en avril 2021 avec le PlayStation Plus est Oddworld: Soulstorm (sur PS5). Il reprend juste après que vous ayez vaincu Molluck The Glukkon. Abe, le héros du jeu, se retrouve alors sans ressources dans le désert en compagnie de 300 Mudokons émancipés. Il espère alors trouver de quoi les aider à survivre et à continuer leur périple.

Le deuxième jeu offert est Days Gone (sur PS4). Il emmène les joueurs dans un monde apocalyptique. Deux ans après une pandémie qui a ravagé la planète, Deacon St John est un chasseur de primes qui a décidé de vivre une vie dangereuse plutôt que de rester dans un camp de survivants. Il va alors devoir tout faire pour survivre seul, tout en affrontant une horde de créatures hostiles.

Enfin, le troisième jeu offert en avril 2021 avec le PlayStation Plus est Zombie Army 4: Dead War (sur PS4). C’est la quatrième mouture du spin-off de Sniper Elite consacré aux nazis zombies. Les derniers opus proposaient une campagne en coop pour mettre à mal la domination zombie et nazie.

Les trois jeux listés ici pourront être téléchargés gratuitement sur le PlayStation Store dès le 6 avril. Ils resteront dans la bibliothèque des joueurs à vie.