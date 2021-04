Disney+ va diffuser Spider-Man et d'autres films Sony... aux USA

Disney+ et Sony ont passé un accord qui va permettre à la plateforme de streaming de diffuser les films Spider-Man, ainsi que d’autres licences. Cela concerne notamment Jumanji et Hôtel Transylvanie.

Spider-Man et d’autres films Sony arrivent sur Disney+

L’arrivée des films Spider-Man sur Disney+ va être une très bonne nouvelle pour les fans de Marvel. Car l’homme-araignée a beau apparaître dans les films du MCU (et donc Marvel/Disney), Sony conserve le contrôle. Cela s’explique par les droits : Sony a acquis il y a un moment les droits pour être le seul à pouvoir faire des films Spider-Man. La présence dans les films du MCU est un « prêt ».

L’accord entre Disney+ et Sony pour plusieurs de ses films va débuter en 2022 et se terminera en 2026 (sauf s’il est étendu). Sony va d’abord diffuser ses films au cinéma puis les proposer en DVD/Blu-ray/VOD. Netflix sera en mesure de les diffuser neuf mois après leur sortie en salles (cela fait suite à un récent accord avec Sony). Ils vont rester dessus pendant un an. Après cela, ils vont basculer sur Disney+.

Seulement aux États-Unis…

Il y a une mauvaise nouvelle dans cette affaire : l’accord concerne uniquement les États-Unis, alors que les services de streaming sont disponibles dans de nombreux pays. C’est la même chose avec le récent partenariat entre Sony et Netflix. Le studio ne dit pas si un accord similaire est en négociation ailleurs. Il faut dire que les négociations se font généralement pays par pays, ce qui n’aide pas vraiment.

À cela la complication avec la France et sa fameuse chronologie des médias. Elle oblige les plateformes de streaming à attendre trois ans après la sortie au cinéma pour proposer un film. Cette chronologie doit évoluer, avec une réduction du délai. Le changement doit intervenir cette année. Pour leur part, les groupes comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video devront investir 20% de leur chiffre d’affaires réalisé en France dans la création française/européenne.