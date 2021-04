Netflix va devenir la plateforme de streaming des films Sony... aux USA

Netflix et Sony Pictures se rapprochent un peu plus, avec le premier qui deviendra dès 2022 la plateforme de streaming des films du second. Cela concerne seulement les États-Unis, du moins pour l’instant.

Accord de streaming entre Netflix et Sony pour les films

Dès 2022, Netflix sera la seule plateforme de streaming où il sera possible de voir les futurs films de Sony aux États-Unis. Cela inclut plusieurs licences, dont Spider-Man. Les films en question sortiront d’abord au cinéma, puis en DVD/Blu-ray. Ce n’est qu’après qu’ils arriveront en streaming. Aussi, Sony précise qu’il pourrait sortir quelques films directement en streaming. Et dans ce cas, Netflix sera là encore la plateforme choisie pour la diffusion.

Peut-on espérer la même chose en France ? Comme dit précédemment, l’accord concerne seulement les États-Unis pour l’instant. Et les droits, que ce soit pour le cinéma ou la télévision, sont très compliqués à gérer au niveau international. Mais qui sait, peut-être que Sony France et Netflix France discutent en ce moment pour négocier un tel accord.

Actuellement, les films de Sony aux États-Unis sont diffusés sur la plateforme Starz. Celle-ci va donc perdre les droits à compter de 2022. Netflix va en tout cas s’améliorer pour les Américains, déjà qu’ils ont le droit à un catalogue de films/séries plus significatif que celui des Français. Mais il faut dire que le vrai blocage en France concerne la chronologie des médias. Celle-ci oblige les plateformes de streaming à attendre 36 mois après la sortie d’un film au cinéma pour être en mesure de le diffuser. Il n’y a pas de loi équivalente aux États-Unis, les studios font ce qu’ils veulent au niveau du délai.