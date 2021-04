Oculus Gaming Showcase : RE4 en vedette, Lone Echo II sur PCVR, et des contenus pour d’anciens jeux Quest (trailers)

Inutile de tourner autour du pot. Oculus/Facebook n’a pas tout à fait rempli son contrat avec son premier Oculus Gaming Showcase : une seule vraie nouveauté dévoilée, près de la moitié des annonces concernant des contenus de jeux Quest (Pistol Whip par exemple), un seul titre PCVR, trop de redites (encore du Star Wars Pinball) et un vrai manque de diversité dans les genres représentés. Si vous aimez les ambiances horrifiques, c’est tout bon, avec une longue présentation de Resident Evil 4 sur Quest 2 (décidément très prometteur), le jeu d’aventure Afterlife (qui place le joueur dans la peau d’un revenant fantôme enquêtant sur les causes de sa propre mort), sans oublier le nouveau contenu « Aftershock » pour l’excellent The Walking Dead Saint & Sinners.



Dans la liste des contenus additionnels, on note aussi l’annonce pour cette année de la partie II de Star Wars : Tales From the Galaxy’s Edge, avec deux nouveaux contes légendaires et la présence de l’antiquaire Dok-Ondar. Le génial Pistol Whip aura droit quant à lui à une énième campagne scénarisée, Smoke & Thunder, qui met en scène deux sœurs dans le grand ouest américain (ambiance far-west de rigueur ). Du contenu encore pour Warhammer 40 000: Battle Sister, avec de la coopération dans le mode Last Bastion, et pour The Climb 2, qui se dote déjà d’un nouveau Freestyle Expension Pack avec 6 nouvelles zones surtout pensées pour le challenge pur. 5 annonces sur 11 pour du contenu additionnel, c’est vraiment trop.

Heureusement, il y avait bien quelques nouveautés… en quelque sorte. Seul jeu exclusif « PCVR » présenté lors du Showcase, Lone Echo II de Ready at Dawn s’annonce toujours aussi beau. Les nouvelles aventures d’Olivia Rhodes et de l’androïde Jack seront jouables sur Oculus Rift et Quest (en mode Link) dès cet été. After the Fall confirme son arrivée sur Quest (en mode autonome donc) en plus du PCVR, ce qui ressemble à un petit exploit au vu de ce qui était affiché durant le trailer (visiblement sur Quest aussi). Le fps post-apo collaboratif sera jouable en cross platform Quest-PCVR durant l’été. Star Wars Pinball VR a encore montré un bout de ses bumpers, et le cruel I Expect You to Die 2 s’annonce sur toutes les plateformes VR (dont le Quest).



Seule vraie surprise de cet Oculus Gaming Showcase, le jeu de glisse Carve Snowboarding, conçu par le créateur du célèbre 1080° Snowboarding de la Nintendo 64 ! La DA épurée devrait permettre d’atteindre sans peine les 60 voire 120 fps, ce qui ne sera pas du luxe pour ce type de jeu. Au terme de ce premier Gaming Showcase, on se dit tout de même qu’Oculus va devoir muscler son jeu face à ce qui se prépare sans doute du côté de Sony et de son PSVR 2. Attention tout de même à ne pas se laisser endormir par les ventes massives du Quest…