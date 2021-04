Amazon réserve 9 lanceurs Atlas V pour ses flottes de satellites internet

Amazon se positionne désormais clairement comme le principal concurrent du Starlink de SpaceX. Le monumental projet de constellation Kuiper vint en effet de passer à la vitesse supérieure avec la réservation de 9 lanceurs Atlas V pour la mise en orbite de 1600 satellites d’ici 2026. La United Launch Alliance (ULA), composée de Boeing et Lockheed Martin, aura donc la lourde tâche de préparer les fusées qui achemineront dans l’espace les satellites internet d’Amazon.

Les satellites de Kuiper seront placés en orbite basse (suborbital), entre 590 et 630 km d’altitude. A terme, Kuiper devrait disposer d’une flotte de plus de 3000 satellites, soit tout de même à une bonne encâblure de l’objectif de dizaines de milliers de satellites Starlink et OneWeb (Starlink en est déjà à plus de 1300 satellites en orbite). Côté performances, Kuiper vise en revanche le haut du panier avec des débits de 400 Mbit/s. Et à l’instar de Starlink, les abonnés au service seront équipés d’une antenne dédiée.