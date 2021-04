🔥 Horizon Zero Dawn est maintenant gratuit sur PS4 et PS5

Comme prévu, le jeu Horizon Zero Dawn est maintenant gratuit pour les joueurs PS4 et PS5. C’est réellement offert pour le coup, il n’y a pas besoin d’avoir un abonnement en cours au PlayStation Plus.

Horizon Zero Dawn est gratuit sur PS4 et PS5

Sony fait plaisir aux joueurs qui plus est, puisque Horizon Zero Dawn est gratuit sur PS4 et PS5, tout comme son DLC. Il suffit de se rendre sur le PlayStation Store depuis sa console ou l’application mobile pour réclamer le jeu. La gratuité est proposée jusqu’au 14 mai prochain. Mais le titre reste dans votre bibliothèque à vie si vous le réclamez avant cette date.

Horizon Zero Dawn est un jeu de type action-RPG en monde ouvert, jouable en solo. Dans un monde ouvert post-apocalyptique vibrant et luxuriant, de colossales créatures mécaniques parcourent des terres qu’elles ont arrachées aux mains de l’humanité. Vous incarnez Aloy, une chasseuse habile qui compte sur sa vitesse, sa ruse et son agilité pour rester en vie et protéger sa tribu des machines, de leur force, de leur taille et de leur puissance brute

Cette gratuite par Sony fait partie de son initiative Play at Home. Le groupe a offert 10 jeux au printemps, dont Horizon Zero Dawn. Voici la liste des neuf autres jeux :