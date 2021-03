Sony va offrir 10 jeux PS4/PSVR, dont Horizon Zero Dawn

L’initiative Play at Home de Sony est de retour avec 10 jeux PS4 et PSVR qui vont être offerts prochainement, dont Horizon Zero Dawn. Sony a déjà offert Ratchet & Clank il y a peu de temps.

10 jeux PS4/PSVR offerts par Sony

Le plus gros jeu offert sera donc Horizon Zero Dawn. Dans un monde ouvert post-apocalyptique vibrant et luxuriant, de colossales créatures mécaniques parcourent des terres qu’elles ont arrachées aux mains de l’humanité. Vous incarnez Aloy, une chasseuse habile qui compte sur sa vitesse, sa ruse et son agilité pour rester en vie et protéger sa tribu des machines, de leur force, de leur taille et de leur puissance brute.

Les neuf autres jeux viennent de développeurs indépendants. Voici la liste :

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Les neufs jeux ci-dessus pourront être téléchargés gratuitement sur le PlayStation Store entre le 26 mars à 4 heures du matin et le 23 avril à 5 heures du matin. Pour ce qui est de Horizon Zero Dawn, ce sera entre le 20 avril à 5 heures du matin jusqu’au 15 mai à 5 heures du matin. Il est bon de préciser que les jeux restent dans votre bibliothèque à vie une fois qu’ils ont été réclamés.