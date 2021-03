Ratchet & Clank est gratuit sur PS4 et PS5 en ce moment

Le jeu Ratchet & Clank est gratuit en ce moment sur PS4 et PS5. Il n’est pas nécessaire d’avoir le PlayStation Plus pour en profiter, c’est réellement gratuit, et ce pour tout le monde.

Ratchet & Clank a vu le jour en 2016 sur PS4. Il s’agit d’un remake premier volet de la saga qui est sorti en 2002 sur PS2. Rejoignez votre Lombax préféré et son acolyte robot dans un jeu bourré d’adrénaline qui revient sur les origines de l’histoire de l’intrépide duo.

Comment avoir Ratchet & Clank gratuitement ?

Pour avoir Ratchet & Clank gratuit, allumez votre PS4 ou PS5, naviguez dans le PlayStation Store et rendez-vous sur la page du jeu. Vous pourrez l’ajouter au panier et faire le processus pour l’acquérir sans débourser le moindre centime. Vous pouvez sinon le faire depuis un ordinateur. Rendez-vous sur cette page, cliquez sur « Ajouter à la bibliothèque », connectez-vous avec votre compte Sony/PSN et laissez-vous guider.

La gratuité du jeu débute aujourd’hui et se terminera le 1er avril 2021 à 5 heures du matin. Mais il est bon de préciser que le jeu vous appartient à vie une fois que vous l’avez ajouté dans votre bibliothèque.

Le terrain se prépare pour le prochain épisode

Comme on peut s’en douter, Insomaniac Games et Sony ne proposent pas gratuitement Ratchet & Clank sans raison. C’est un moyen de faire découvrir le jeu à certains joueurs qui sont passés à côté. Pourquoi ? Parce qu’ils pourront jouer à Ratchet & Clank: Rift Apart le 11 juin prochain. Il s’agira d’un nouveau jeu, uniquement sur PS5.