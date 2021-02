Ratchet & Clank Rift Apart : disponible le 11 juin, précommandes dès aujourd’hui

Ratchet & Clank: Rift Apart a maintenant une date de sortie : ce sera le 11 juin 2021 sur PS5. Insomniac Games, qui développe le jeu, en profite pour partager quelques informations supplémentaires.

Ratchet & Clank: Rift Apart arrive le 11 juin 2021 sur PS5

Il est possible de précommander Ratchet & Clank: Rift Apart dès aujourd’hui. Toute précommande donne accès à quelques bonus, que ce soit pour la version standard ou l’édition deluxe.

Les joueurs bénéficieront d’un accès anticipé à deux objets cultes de la série. L’armure en carbonox, découverte dans Ratchet & Clank 2 (2003), fait son grand retour dans une version améliorée, avec des matériaux haute définition, des effets de lumière et des reflets grâce au ray-tracing. Les joueurs ayant précommandé le jeu recevront également en accès anticipé le pixéliseur, une arme rétro issue de Ratchet & Clank (2016) bénéficiant d’améliorations visuelles pour la console PS5.

L’édition deluxe numérique du jeu est disponible sur le PlayStation Store au prix de 89,99€. En plus du jeu Ratchet & Clank: Rift Apart, les joueurs obtiennent 5 armures supplémentaires, 20 unités de raritanium pour améliorer au plus vite les armes, des autocollants pour le tout premier mode Photo de Ratchet & Clank, mais aussi un artbook numérique et la bande-son numérique. L’édition standard du jeu est quant à elle à 79,99€.