Love Death + Robots (Netflix) : un premier trailer pour le volume 2 (VF)

C’était l’une des très bonnes surprises de Netflix, une surprise d’autant plus inattendue que la thématique de plusieurs épisodes cadre difficilement avec la politique « safe » du géant du SVoD. Love Death + Robots, succession de courts métrages d’animation sur le thème de la société du futur, s’est avéré aussi brillant qu’inégal, et surtout… totalement libre dans le ton et l’approche. C’est peu dire que nous attendions impatiemment une suite.



Love Death + Robots volume 2 se dévoile enfin, et le résultat est à la fois exaltant… et un brin « chiffonnant ». Exaltante, la qualité de production des courts proposés, franchement évidente dans le trailer. Les styles graphiques s’entrecroisent, et les thématiques abordées devraient une nouvelle fois défricher plusieurs futur possibles (et souvent plausibles). « Chiffonnant », la quasi absence de séquences « hot » (pour le dire gentiment), alors même que le premier volume aurait pu s’appeler Love Sex + Robots tellement il accumulait les scènes assez chaudes.

Rien de tel ici, pas le moindre indice d’un poil d’érotisme même robotisé, comme si Netflix avait imposé des conditions nettement plus drastiques pour cette suite. A contrario, la violence la plus débridée semble se déchainer. « More blood, no boobs ? » Voilà qui serait tout de même sacrément dommage pour un série à priori libre de toute censure et autocensure… Love Death + Robots volume 2 sera diffusé sur Netflix en 2022.