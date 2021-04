Firefox 88 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 88 au téléchargement. Le navigateur embarque, comme à chaque fois, quelques nouveautés. C’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 88

Le support du FTP a été désactivé dans Firefox 88. Il est possible de le remettre en entrant about:config dans la barre d’URL et en mettant la valeur true à network.ftp.enabled . Ce sera également possible avec Firefox 89. Attention toutefois : Mozilla compte définitivement retirer le support du FTP cet été avec Firefox 90. Ce protocole n’est pas récent et ne prend pas en compte le chiffrement, d’où l’abandon de son support.

En outre, la mise à jour du navigateur est l’occasion d’avoir la prise en charge du JavaScript au niveau des PDF. Certains formulaires PDF utilisent le JavaScript pour la validation et d’autres fonctions interactives. Aussi, les unités de marge au niveau de l’impression sont maintenant localisées. Mozilla ajoute que le geste de pincer pour zoomer est maintenant disponible sur Linux.

En complètement, le navigateur isole désormais les données de window.name du site qui les a créées pour se protéger contre les fuites de confidentialité intersites. Enfin, la fonction « Prendre une capture d’écran » a été retirée du bouton d’actions au niveau de la barre d’URL. Pour faire une capture, il faut maintenant faire un clic droit. Il est également possible de mettre un raccourci au niveau de la barre d’outils.

Firefox 88 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le site de Mozilla.