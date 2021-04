Firefox va désactiver puis retirer le FTP cet été

Mozilla annonce que son navigateur Firefox va désactiver le support du FTP dès le 19 avril avec la version 88. La version 90 prévue le 29 juin retirera complètement le protocole, sans aucun moyen de le réactiver d’une façon ou d’une autre.

Fin progressive du support du FTP dans Firefox

Avec Firefox 88 le 19 avril, Mozilla va désactiver le support du FTP. Malgré tout, le navigateur conservera plusieurs éléments essentiels, suggérant qu’il sera possible de réactiver le protocole d’une manière ou d’un autre. En revanche, Firefox 90 en juin va complètement tirer un trait dessus. Mozilla va retirer chaque ligne de code. Toute extension essayant une connexion FTP renverra une erreur.

Pour ceux qui ne le savent pas, le FTP est un protocole utilisé pour envoyer et télécharger des données depuis un serveur. Le problème de ce système est qu’il n’est pas tout récent et donc pas réellement sécurisé. En effet, il est techniquement possible de savoir quels fichiers transfèrent l’utilisateur. Des alternatives sécurisées ont vu le jour depuis, dont FTPS et SFTP.

Ce retrait du protocole FTP dans Firefox suit Google qui a déjà agi avec Chrome. Sa version 88 qui a vu le jour au mois de janvier, tire déjà un trait dessus. Les utilisateurs doivent ainsi passer par des logiciels externes pour partager des fichiers.