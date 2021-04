Elon Musk : le pilote automatique de Tesla préviendrait dix fois moins d’accidents

Depuis 2018, Tesla travaille à améliorer son logiciel de pilote automatique et publie un rapport trimestriel pour comparer les risques d’accident avec un pilote automatique Tesla engagé et sans pilote automatique. esla vient de publier un nouveau rapport de sécurité sur le premier trimestre 2021 et le PDG de l’entreprise, Elon Musk, affirme qu’il y a dix fois moins de risques d’accident de voitures avec le pilote automatique de Tesla qu’avec un « véhicule moyen ».

Que dit le rapport de Tesla ?

En effet, dans son rapport de sécurité, Tesla a déclaré qu’au premier trimestre, ils ont enregistré « un accident pour 4,19 millions de miles parcourus dans lequel les conducteurs avaient engagé Autopilot. Pour ceux qui conduisent sans pilote automatique mais avec nos fonctions de sécurité active, nous avons enregistré un accident tous les 2,05 millions de kilomètres parcourus. Pour ceux qui conduisent sans pilote automatique et sans nos fonctions de sécurité active, nous avons enregistré un accident pour 978 000 miles parcourus. A titre de comparaison, les données les plus récentes de la NHTSA montrent qu’aux Etats-Unis, il y a un accident d’automobile tous les 484 000 miles ».

Néanmoins, Electrek recommande de prendre ces données avec prudence étant donné que la fonction Autopilot de Tesla n’est principalement utilisée que sur les autoroutes alors que les données enregistrées pour les véhicules moyens se basent sur les données globales de collision sur toutes les routes. Or, selon Electrek, « les accidents sont plus fréquents sur les routes urbaines et les routes non divisées que sur l’autoroute ».