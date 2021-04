Transformers : Optimus Prime prend vie !

Avis à tous les fans de Transformers ! Le fabricant de jouets Hasbro et l’entreprise de robotique Robosen ont collaboré pour créer un robot Optimus Prime totalement fonctionnel. Et par fonctionnel, on veut dire que ce robot de moins de 50 centimètres peut se métamorphoser automatiquement en robot, en camion et inversement. Tout cela, rien qu’avec une simple commande vocale.

A peine les précommandes ouvertes, le robot Transformers est déjà en rupture de stock

Ce robot jouet coûte la modique somme de 699 dollars, soit 587 euros environ. Mais même à ce prix, à peine les précommandes ont été ouvertes que Hasbro a déjà affiché une rupture de stock !

Pour information, le robot Optimus Prime est composé de 5.000 pièces et de 27 servomoteurs contrôlés par 60 puces électroniques. Tout ceci permet au robot de passer de sa forme robotique à une forme de camion et vice-versa sur simple commande vocale grâce à un microphone intégré. Pour l’heure, le robot pourrait exécuter 40 commandes différentes comme avancer, attaquer ou encore tirer.

En plus de la commande vocale, le robot pourrait également être commandé via Bluetooth par l’intermédiaire d’une application mobile. Cette application affiche une interface de programmation graphique qui permet à l’utilisateur de créer des poses et de personnaliser des animations. Mais les fabricants affirment que de nouvelles animations viendront plus tard. Optimus Prime dispose également de 80 effets sonores différentes avec la voix d’origine. Les livraisons du robot se feraient en octobre.