Des chercheurs parviennent à recréer le mucus !

Le mucus, ce sont les différentes sécrétions visqueuses et translucides que produisent des glandes spécifiques chez les organismes vivants. Chez l’homme, on le retrouve entre autres dans le nez ainsi que dans les voies digestives et urinaires. Il présente l’utilité de protéger les organes des infections bactériennes et autres virus pathogènes.

Parmi les composants du mucus, on trouve la mucine, c’est une protéine qui contient des glycanes en abondance. Les glycanes, à leur tour, sont faits de polymères constitués de monosaccharides qui stoppent les bactéries et les empêchent de sécréter des toxines et de nuire aux cellules. Ainsi, le mucus protège à la fois contre les bactéries et les virus pathogènes.

Le mucus artificiel est parvenu à neutraliser le virus du choléra

Justement, cette fonction protectrice du mucus – et de ses composants – ont fortement intéressé les chercheurs du MIT aux Etats-Unis. En particulier, parce que le mucus désactive les bactéries et les rend inoffensives. A contrario, les antibiotiques tuent les bactéries mais ces dernières développent en contre partie une résistance face à leur action, ce qui selon l’OMS, constitue actuellement un véritable problème de santé.

Les chercheurs ont ainsi cherché à recréer le mucus grâce à un squelette de polymères et en utilisant une technique appelée Polymérisation de métathèse à ouverture de cycle (ROMP). Cette technique, qui existe depuis les années 1970, consiste à ouvrir un cycle de carbone pour former une molécule linéaire avec une double liaison carbone-carbone. Puis, les molécules forment ensuite de longs polymères. Les chercheurs ont également utilisé un catalyseur métallique pour améliorer leurs résultats.

Par la suite, les scientifiques ont exposé leurs mucus artificiels à la bactérie Vibrio cholerae, qui provoque le choléra, et ils ont pu constater que les polymères allongés ont fait leurs preuves et sont d’ailleurs solubles dans l’eau. Selon les scientifiques, cela peut ouvrir la voie à de futurs traitements contre les maladies infectieuses, notamment pour fabriquer des gouttes pour les yeux et des hydratants pour la peau.

Les chercheurs ont publié leur étude le 30 mars 2021 dans la revue ACS Central Science.