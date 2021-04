Deux sociétés françaises ont créé un système qui nettoie naturellement l’eau des piscines !

Il est de notoriété publique qu’avoir une piscine chez soi nécessite un minimum d’entretien. L’eau de la piscine doit effectivement être systématiquement traité pour éliminer les bactéries et les algues. Pour ce faire, beaucoup utilisent du chlore. Pourtant, ce dernier a certains inconvénients et peut causer une irritation des yeux, des démangeaisons ou encore déshydrater la peau. Ecologiquement partant, le chlore pollue les sols et les cours d’eau et représente également un danger pour la faune.

Deux sociétés françaises ont alors décidé il y a quelques mois de collaborer pour trouver un moyen de nettoyer l’eau des piscines naturellement, c’est-à-dire sans utiliser de produits chimiques, en utilisant l’électrolyse et l’UV.

Mais cet entretien naturel des piscines requiert quand même un certain budget

En novembre 2020, BIO-UV Group a officiellement annoncé son partenariat avec Pool Technologie dans un communiqué. Ensemble, ils ont mis au point un système de traitement de l’eau des piscines. Alors que Bio-UV concevait un réacteur UV spécifique, Pool Technologie s’occupait quant à lui de créer un électrolyseur qui utilise très peu de sel.

Il s’est avéré que les deux technologies se complétaient parfaitement, donnant naissance à un système entièrement naturel qui rend l’eau désinfectée et désinfectante. Néanmoins, ce système n’est pas exempt d’inconvénients : il crée un pH fluctuant et l’eau a un goût salé.

Mais outre ces deux points, les UV de type C détruisent tous les micro-organismes comme les bactéries, les moisissures et les algues. Si ce système vous intéresse, vous devrez quand même préparer un budget entre 2 500 et 3 000 euros pour l’obtenir. Un investissement qui vaut peut-être la peine étant donné qu’il ne nécessitera ensuite qu’un faible entretien et vous n’aurez plus besoin de produits supplémentaires.