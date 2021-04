Xwing réussit son premier vol entièrement autonome

De nombreuses entreprises investissent actuellement dans le fret aérien. C’est le cas notamment d’Amazon qui vient d’élargir sa flotte aérienne en acquérant 11 Boeing 767-300 et en recevant l’autorisation des autorités de régulation pour commencer ses premiers essais de livraison commerciale par drone aux Etats-Unis.

Mais en matière de fret aérien autonome, une entreprise s’est distinguée parmi toutes les autres. Il s’agit de l’entreprise américaine Xwing qui a récemment réalisé le premier vol entièrement autonome en février 2021.

L’avion a fait un aller-retour à son point d’embarquement sans l’intervention du pilote

En effet, la start-up américaine évaluée à 400 millions de dollars a annoncé qu’un avion Cessna 208B Grand Caravan qu’elle a modifié a réussi à décoller du hangar de Xwing Concord en Californie, à atterrir et à revenir à son point d’embarquement totalement de manière autonome. Dans une vidéo fournie par l’entreprise, on peut voir un « pilote de sécurité » mais dont l’intervention n’a pas été nécessaire durant tout le processus.

L’entreprise a d’ailleurs assuré que la présence de ce pilote de sécurité ne serait plus nécessaire ultérieurement étant donné que les interactions de contrôle du trafic ont toutes été effectuées depuis le sol.

Xwing n’attend plus que l’autorisation de la FAA pour se lancer dans des vols de fret dès 2022

La société a également annoncé qu’elle avait levé 40 millions de dollars de la part de Blackhorn Ventures, ACME Capital, Loup Ventures, R7 Partners, Eniac Ventures, Alven Capital et Array Ventures. D’après les explications de l’entreprise, cette levée de fonds servira à étendre l’activité de l’entreprise en étoffant notamment son équipe d’ingénieurs et en effectuant plus de vols commerciaux de fret autonomes.

L’entreprise explique aussi sur son site web que son logiciel permet aux avions régionaux de naviguer, décoller et atterrir en toute sécurité sans intervention humaine grâce à des systèmes de contrôle de vol embarqués qui intègrent des données de capteurs et de cartes.

Xwing vise désormais à obtenir l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour débuter les vols commerciaux autonomes de transport de marchandises sur des distances allant jusqu’à 800 km, avec un pilote de sécurité à bord, à compter de 2022.