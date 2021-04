Resident Evil 4 est annoncé sur l’Oculus Quest 2 (trailer)

Pour une surprise, c’est une sacré surprise ! Lors de son Resident Evil Showcase, Capcom et l’un des cadres d’Oculus ont confirmé l’adaptation en VR du cultissime Resident Evil 4, qui plus est sur Oculus Quest 2 (en mode autonome donc…) ! Le teaser est court, mais permet tout de même de constater que la vue passe TPS à la première personne (sans trop de casse par ailleurs). Les graphismes du jeu sont restés dans leur jus : ils étaient incroyablement beaux en 2005 sur la Nintendo GameCube, ils restent plus que convaincants pour un titre autonome tournant sur la puce mobile XR2 de Qualcomm.



RE4 « Oculus Quest » sera présenté plus en détail lors de l’Oculus Gaming du 21 avril. Si toutes les annonces de Facebook sont de ce niveau, c’est peu dire que les ventes de l’Oculus Quest 2 ne risquent pas de baisser de sitôt.