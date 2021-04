Gaming Showcase : Facebook organise un évènement sur les futurs jeux de l’Oculus Quest

Avec plus d’un million de ventes par trimestre, l’Oculus Quest 2 est un succès, le premier « vrai » succès grand public d’un casque VR pourrait-on rajouter. Il y a environ une semaine, Facebook nous promettait que des « gros » jeux VR seraient bientôt annoncés pour le casque, et l’on apprend aujourd’hui qu’un Oculus Gaming Showcase se tiendra le 21 avril prochain. C’est la première fois qu’un event sera entièrement consacré aux jeux d’une seule et même plateforme VR.

Plusieurs studios seront présent lors de cet Event, dont Cloudhead Games (à qui l’on doit le fantastique Pistol Whip), Ready At Dawn (Lone Echo) ou bien encore ILMxLAB (Vader Immortal). On aussi peut parier sans trop de risques sur une présentation de la version Oculus Quest du superbe Lone Echo, annoncée depuis plus d’un an. L’Oculus Gaming Event sera retransmis sur Twitch, Facebook, et YouTube.