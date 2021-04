Google Earth : la planète Terre voyage dans le temps avec la fonction Timelapse

Google annonce aujourd’hui la plus grosse mise à jour de Google Earth depuis 2017, une mise à jour qui se résume en une nouvelle fonction proprement stupéfiante : Timelapse. Dans le détail, cette fonction permet d’afficher en accéléré l’évolution de la planète entière ou de certaines zones géographiques données sur une période allant de 1984 jusqu’à aujourd’hui ! L’effet est spectaculaire, et a nécessité de très gros moyens : le surpuissant Earth Engine a dû ainsi « digérer » pas moins de 20 millions d’images satellite (soit 20 pétaoctets de données), ce qui représente 2 millions d’heures de traitement sur des milliers de machines dans Google Cloud.

Le résultat est une mosaïque vidéo de 4,4 térapixels (ou bien encore l’équivalent de 530 000 vidéos 4K). Histoire de bien mesurer l’aspect monumental de ce travail d’Hercules, Google a publié une page contenant 800 vidéos Timelapse de certains endroits de la Terre (en 2D ou 3D), tout en précisant que cette sélection n’est qu’une infime partie de ce que l’utilisateur pourra lui-même découvrir en se servant de l’interface de cette fonction « temporelle »! On découvre ainsi l’évolution de la ville d’Albuquerque au Nouveau Mexique, de la Dune du Pilat en France, de Fukushima (avant et après la catastrophe donc), de Berlin (avant et après le mur), et de quantités d’autres lieux au passé chargé d’histoire.

Google a aussi rajouté 5 parcours thématiques, souvent en lien avec l’évolution naturelle de reliefs géologiques ou de lieux marqués par le réchauffement climatique, comme par exemple le retrait du glacier Columbia en Alaska. Google note enfin que le titanesque « projet Timelapse n’aurait jamais pu exister sans la NASA et le programme Landsat de l’Institut des études géologiques des États-Unis, le premier programme spatial d’observation de la Terre destiné à des fins civiles, et le programme de l’Union européenne Copernicus avec ses satellites Sentinel. »