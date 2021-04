Stan Just, producteur de The Witcher 3, annonce Gord, le premier jeu de son nouveau studio

Stan Just, producteur de The Witcher 3, a fondé il y a peu un nouveau studio de jeu baptisé Covenant. Le premier titre de ce studio se dévoile enfin dans un trailer particulièrement convaincant : Gord est un jeu d’aventure, de micro-gestion et de survie largement teinté de JDR. L’ambiance rappelle fortement l’épopée du Sorceleur, mais la comparaison s’arrête là. Ainsi, le jeu propose une mode d’affichage oscillant au gré des évènements entre la vue haute et la vue à la troisième personne (principalement utilisée lors des combats).

Le gameplay lui-même n’a pas grand chose à voir avec The Witcher : ainsi, le système Sanity and Burden applique des points de santé mentale à la totalité des membres d’une même tribu. Cette santé mentale peut évoluer en fonction de plusieurs paramètres (maladie, faim, décès brutal, etc.) et donc influer in fine sur le déroulement de l’aventure. Outre un mode campagne très élaboré au plan narratif, le jeu proposera aussi un très original mode « Scénarios personnalisés » permettant de générer des nouvelles parties de façon semi-procédurales. Gord arriverait sur PC en 2022.