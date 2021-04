Les ventes de PC ont progressé de 55% lors du premier trimestre 2021

Le confinement est vécu comme une catastrophe par de nombreuses personnes, mais il y a au moins un secteur qui lui est largement redevable : le marché du PC. Lors du premier trimestre 2021, les ventes de PC ont ainsi augmenté de 55% si l’on en croit Canalys, une croissance folle que que l’on avait plus vu depuis le début des années 2000.

En volume, cela représente 82,7 millions d’ordinateurs écoulés, dont 67,8 millions de portables. Les ventes de PC « de bureau » continuent en revanche de chuter (-5% et 14,9 millions d’unités). Les 5 plus gros fabricants sont toujours (dans l’ordre) Lenovo (20,4 millions de PCs vendus), HP (19,2 millions), Dell (12,9 millions), Apple (6,6 millions de Mac) et Acer (5,7 millions). Tous ces fabricants enregistrent des croissance à deux chiffres, voire à trois chiffres pour Apple, qui profite aussi de l’effet « M1 ». Le californien gagne ainsi 2 points de pourcentages sur un an (8% de Pdm).