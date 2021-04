Amazon Echo Buds (2021) annoncés : plus confortables et meilleure réduction active du bruit

Amazon présente aujourd’hui la deuxième génération de ses écouteurs sans fil Echo Buds. Les deux principales nouveautés sont un format plus compact pour un confort plus agréable et une meilleure réduction active du bruit (ANC).

Présentation des écouteurs Echo Buds 2 (2021) d’Amazon

Les nouveaux Echo Buds sont 20% plus petits et légers que le premier modèle. Ils sont également certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures, à la sueur ou à une pluie légère. Amazon assure les avoir conçus pour être suffisamment confortables pour être portés toute la journée. Un embout plus court améliore le confort et la pression sur l’oreille pendant l’utilisation. Avec quatre tailles d’embouts et deux tailles d’ailettes, il est possible d’adapter l’écouteur à son propre confort et, lors de l’installation, le test d’ajustement des embouts permet de vérifier si l’étanchéité est bonne.

Amazon annonce aussi du mieux pour la réduction active du bruit (ANC). La deuxième génération des Echo Buds annule deux fois plus de bruit que la première génération. La technologie utilise les micros internes et externes pour estimer intelligemment la pression sonore dans le tympan (ce qui est en corrélation directe avec la façon dont vous entendez les sons autour de vous) pour générer l’inverse de ce signal et annuler les bruits indésirables.

Sans surprise, l’assistant Alexa d’Amazon est de la partie. Il est possible de contrôler sa musique et plus encore juste avec la voix. D’ailleurs, l’activation ou la désactivation de la réduction active du bruit se fait avec la voix. Au-là de ce point, Alexa peut jouer une musique, un podcast, faire des recommandations, créer un rappel et plus.

L’autonomie des Echo Buds de deuxième génération est de cinq heures selon Amazon. Le boîtier de charge permet de grimper jusqu’à 15 heures. Aussi, une charge de 15 minutes permet d’avoir l’équivalent de deux heures d’autonomie.

Prix et date de disponibilité

Amazon ouvre aujourd’hui les précommandes de ses nouveaux écouteurs sans fil Echo Buds en blanc ou noir, avec les premières livraisons en mai. Le prix est de 119,99$ pour le modèle avec le boîtier de charge en USB-C et 139,99$ pour celui qui peut se charger sans fil. Mais pour le lancement, les deux modèles sont proposés à 99,99$ et 119,99$. Seule la disponibilité aux États-Unis est annoncée pour l’instant.