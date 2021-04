PS5 : du mieux pour le HDR et le 120 Hz avec la mise à jour

Sony propose aujourd’hui la première grosse mise à jour de la PS5 et elle embarque des surprises, dont du mieux pour le HDR et le support de l’affichage 120 Hz. Toutes les autres nouveautés, dont la possibilité de stocker les jeux sur un lecteur externe, sont à retrouver sur cet article.

Meilleur support du SDR et HDR sur la PS5

Une nouvelle option permet de seulement activer le HDR sur la PS5 si le jeu en cours le supporte. Jusqu’à présent, les joueurs pouvaient seulement l’activer ou le désactiver en permanence. Pas très pratique quand on sait que plusieurs jeux PS4 ne sont pas HDR et que le rendu n’était pas terrible avec ce mode. Désormais, la console peut automatiquement faire le nécessaire et afficher un rendu SDR si le jeu est lui-même SDR.

La mise à jour ajoute également de nouvelles options concernant le port HDMI. Le téléviseur peut automatiquement s’allumer et basculer sur la bonne entrée HDMI au moment d’allumer la PS5. Dans le même genre, la PS5 peut automatiquement basculer en mode repos si le joueur éteint son téléviseur. Ces deux options peuvent être activées ou désactivées à tout moment.

Supporté élargi pour l’affichage 120 Hz

Sony a aussi fait des changements pour ce qui est de l’affichage 120 Hz. La PS5 prend désormais en charge davantage d’écrans PC qui sont en 1080p et ont ce taux de rafraîchissement. Le Variable Refresh Rate (VRR) n’est toujours pas d’actualité, comme le note The Verge.

La première grosse mise à jour pour la PS5 est disponible dès maintenant au téléchargement.