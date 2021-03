PS5 : des problèmes d’affichage avec les jeux non-HDR (SDR)

Des joueurs avec une PS5 ont remarqué de sérieux problèmes avec les jeux non-HDR (à savoir SDR). Il y a des soucis d’affichage avec la console qui ne semble pas faire le bon ajustement au niveau des couleurs.

Tim Rogers a voulu faire un enregistrement vidéo du jeu Demon’s Souls et explique qu’il a dû désactiver le HDR qui est activé par défaut sur la console de Sony. Le problème est que la PS5 affiche un gris délavé sur l’écran du jeu en mode SDR, au lieu d’un fond sombre. De manière générale, il y a un problème avec toutes les parties sombres. Ce n’est pas un souci avec le même jeu sur PS4 Pro.

Digital Foundry, qui analyse les jeux sur la partie technique, s’est penché sur ce dossier. « La PS5 n’affiche pas correctement le contenu SDR original, malheureusement », dit Alexander Battaglia de Digital Foundry dans un tweet. « Cela pourrait entraîner un écrasement du noir ou d’autres changements dans la reproduction de la couleur ou de la tonalité du jeu », ajoute-t-il.

PS5 is actually not displaying Original SDR content correctly – unfortunately. Does it with BC titles for sure. Could lead to Black crush or other changes in reprovuing the game's colour or Tone. https://t.co/yZ9mhTes5I

