Amazon Music se met aux podcasts en France

Amazon Music en France ajoute du nouveau contenu, à savoir des podcasts. Le service fait comme Spotify et d’autres. L’idée est de s’ouvrir pour ne plus être qu’un simple service de streaming musical.

Les podcasts débarquent sur Amazon Music en France

Amazon Music est un nouveau venu dans les podcasts, puisqu’il les a lancés l’an dernier seulement dans certains pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Japon). Amazon semble déterminée à peser dans cet écosystème florissant, puisque le groupe a mis la main fin décembre sur Wondery, un des plus gros studios américains de podcasts.

« Nous sommes très heureux d’élargir aujourd’hui notre offre à nos membres en France, avec la nouvelle expérience d’écoute de podcasts sur Amazon Music », a déclaré Craig Strachan, responsable des podcasts en Europe pour Amazon Music. « Avec ce lancement, nous proposons au public de nouveaux formats de divertissement. Nos membres pourront utiliser la fonctionnalité vocale – qu’ils connaissent et apprécient – avec encore plus de contenus, et découvrir dès à présent une expérience d’écoute unique et une toute nouvelle sélection de favoris ».

Si l’on en croit Amazon Music, les podcasts français rencontrent un joli succès. Le service cite notamment Hondelatte raconte par Christophe Hondelatte, Le coeur sur la table, Émotions, Transfert, Choses à savoir, Entre nos lèvres ou encore Guerres de business. Tous sont déjà disponibles, tout comme des millions d’épisodes d’autres programmes. De nouveaux contenus seront ajoutés prochainement, assure la plateforme.

Les podcasts sont désormais disponibles pour tous les membres Amazon Music sans frais supplémentaires. Cela s’écoute depuis n’importe quel appareil Echo, ainsi que sur sur Internet depuis cette adresse et l’application iOS et Android d’Amazon Music.