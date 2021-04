La 5G débarque à Nantes... sauf autour des écoles et crèches

La 5G a fait ses débuts aujourd’hui à Nantes et dans son agglomération, mais les opérateurs ont eu pour consigne de ne pas l’activer autour des écoles et des crèches.

Oui à la 5G à Nantes, mais pas autour des écoles

« Nous avons demandé aux opérateurs de ne pas allumer la 5G autour des écoles et autour des crèches avant la remise du rapport de l’Anses », a déclaré Johanna Rolland, la présidente de la métropole nantaise, lors d’une conférence de presse selon l’AFP. « Ils l’ont accepté », a-t-elle précisé. « À date, Nantes sera probablement la seule ville de France où cette précaution particulière sera prise pour nos enfants », a-t-elle ajouté.

Une trentaine d’antennes sont situées à moins de 100 mètres d’une école ou d’une crèche sur le territoire de la métropole, selon Francky Trichet, vice-président à l’Innovation numérique au sein de la collectivité. « On est sur le principe de précaution. Si le rapport n’émet aucune réserve de dangerosité (…), ce principe de précaution par défaut, il tombe », a précisé Francky Trichet. La publication du rapport définitif de l’Anses est prévue à la rentrée, avec des recommandations. Ses premiers constats devraient être communiqués fin avril/début mai.

La 5G à Nantes est disponible chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile à partir d’aujourd’hui.

D’autres initiatives en rapport avec la 5G

Il y aura plusieurs contrôles pour ce qui est des ondes. La maire de Nantes a annoncé la création d’un observatoire des ondes qui doit permettre de garantir le respect des seuils réglementaires. Il doit aussi permettre une augmentation du nombre de capteurs mis auprès des antennes 5G pour mesurer en temps réel le niveau d’exposition aux ondes.

À plus long terme, « notre ambition, c’est le numérique responsable », a indiqué Johanna Rolland. Elle a annoncé une nouvelle charte d’installation des antennes afin de mutualiser les pylônes entre opérateurs. Elle a aussi plaidé pour la création d’une vraie filière de recyclage et de réemploi des appareils numériques, ainsi que pour des actions de prévention des addictions aux écrans à destination des plus jeunes.